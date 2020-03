Bicicleta é furtada em frente a lotérica

A Polícia Militar de Jandaia do Sul foi solicitada na Avenida Getúlio Vargas no início da tarde desta sexta-feira (13) onde a vítima relatou ter encostado sua bicicleta da marca Freedom de cor preta e branca em uma placa em frente a lotérica onde foi realizar um depósito e esqueceu de tranca-la.

Ao sair não encontrou sua bicicleta. Ainda no local foi feito contato com a responsável pela lotérica que disponibilizou a gravação das câmeras de segurança que registrou o fato, que ocorreu por volta das 13h51 e o autor seria um homem adulto, com idade entre 20 e 30 anos, pele parda, magro de estatura mediana, trajando uma camisa polo listrada em preta e branca, calça moletom cinza escuro e boné vermelho.

A equipe policial realizou rondas, mas nada foi localizado.