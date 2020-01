Às 15h30 desta quinta-feira (30) os solicitantes informaram a equipe que transitavam pelo Jardim Esplanada na Rua Pastor Getter R. de Castro, quando um homem de camiseta cinza, com bigode abordou as vítimas armado com uma faca, subtraindo dos mesmos uma bicicleta Barra Circular preta e dois celulares.

As vítimas foram orientadas para os demais procedimentos.