Bebedeira termina em briga na Praça do Café

Às 20h de quarta-feira (12) a Polícia Militar foi chamada na Praça do Café em Jandaia do Sul onde haviam três homens em situação de rixa.

No local, a equipe se deparou com um homem de 54 anos que estava com a testa sangrando, algumas escoriações nos braços e pernas e visivelmente embriagado, que informou que estava bebendo com outros dois homens quando eles o atacaram com chutes e socos vindo a feri-lo, e que posteriormente levaram seu celular, de marca Sansung J7 de cor prata.

Algumas pessoas que não quiseram se identificar, informaram que um dos agressores ainda estava no local, vindo a apontá-lo, em seguida, foi dada voz de abordagem a esse cidadão de 44 anos, que também estava visivelmente embriagado e que confessou ter agredido a vítima, porém disse que não havia pego o celular da vítima, e que a briga se deu por conta de bebida alcoólica (pinga).

O outro agressor não se encontrava no local, porém, é conhecido do meio policial, que posteriormente foi abordado pela equipe ROTAM e dada voz de prisão ao mesmo, sendo encaminhado para Delegacia de Jandaia do Sul, juntamente com o outro acusado para as providencias cabíveis.

A vítima foi encaminhada até o PAM de Jandaia do Sul, onde foram feitos os procedimentos médicos, ficando por lá em observação.

O celular da vítima não foi localizado.