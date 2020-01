Bando rende vigia e rouba empresa em Cambira

Segundo a PM, às 5h56 da quarta-feira (1) o vigia da empresa Nutridame informou que houve um roubo na empresa e foi subtraído um veículo.

O vigia relatou ainda que por volta das quatro horas da manhã estava na guarita, momento em que foi rendido por aproximadamente dez indivíduos armados e encapuzados que vieram do pátio da empresa, que a todo tempo solicitavam a chave da sala onde fica localizado o cofre, porém o vigia informou aos autores que não tinha acesso a nada.

Diante dos fatos o vigia foi levado até o final do estacionamento das motocicletas por cerca de três dos indivíduos, que o ameaçavam a todo instante, enquanto o restante dos autores arrombaram as janelas e quebraram a parede do escritório utilizando uma marreta, um pé de cabra e uma barra de ferro, tendo acesso a um cofre que também foi arrombado e subtraídos valores que serão levantados posteriormente.

Em seguida os indivíduos se evadiram do local utilizando um veículo da empresa (VW/ Gol City, cor branca, ano 2014/2015, Cambira-PR) tomando sentido ignorado.