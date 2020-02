Bandidos invadem casa e roubam carro e dinheiro em Mandaguari

Ocorrência foi registrada na Rua João Ernesto Ferreira, no centro.

Segundo a Polícia Militar, o senhor “J” relatou que por volta das 3h50 da madrugada de segunda-feira (10) estava em seu quarto quando ouviu sua porta sendo arrombada e que no momento que foi sair para ver já se deparou com um elemento encapuzado na porta de seu quarto lhe apontando uma pistola dando voz de assalto.

A vitima constatou que eram dois autores, ambos de roupas escura sendo que uma das jaquetas tinha uma listra vermelha na lateral da manga, e ambos estavam encapuzados e armados de pistola.

Os autores ficaram por uma hora na residência e levaram um veiculo Golf Generation preto. Foi levada certa quantia em dinheiro e R$ 25 mil em cheques, todos nominais e cruzados para depósito.

A vítima ficou presa em um dos quartos e só foi liberada por volta das 8h da manhã quando sua empregada chegou.

Foi verificada a câmera de segurança a qual deu para ver o momento que os elementos atravessam a rua em direção a residência da vitima e pularam o muro as 03h50 e quando saem com o veiculo as 04h50min.