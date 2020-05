Bandidos armados invadem residência em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada às 20h32 na Avenida Julio Alves Machado.

A Polícia Militar foi informada que estaria ocorrendo um roubo em andamento onde dois homens pardos de aproximadamente 1,70 de altura, com vestimentas pretas e um deles armado de pistola teriam se evadido pelos fundos da residência.

Foi realizado patrulhamento pelas imediações bem como busca em um matagal que faz fundos com a residência, sem lograr exito em localizá-los.

De volta no local do roubo, em conversa com a vítima, este relatou que sua esposa percebeu barulho no quintal e ao ascender as luzes viu dois homens em sua varanda e a mesma começou a gritar, neste momento um dos invasores quebrou o vidro de uma janela com uma arma, neste momento xxx saiu correndo e pulou pela janela de um dos quartos e saiu da residência, em ato continuo os invasores arrombaram a porta da sala e adentraram a residência e renderam xxx colocando uma pistola em sua cabeça e ordenaram que o mesmo mostrasse o local do cofre e abrisse o mesmo, como não tiveram exito, um dos indivíduos começou a falar “vamos embora a mulher fugiu esta vindo polícia”.

Os indivíduos fugiram levando uma corrente de ouro com pingente, um celular e um relógio smartwatch, foi realizado rastreamento do celular e foi possível constatar que o mesmo estava em movimento pela PR 546 sentido a cidade de Itambé, a equipe policial deslocou com objetivo de localizar os meliantes, porém o celular acusou que estava sendo rastreado e foi jogado na rodovia no km 19,5 sendo este recolhido e entregue a vítima.