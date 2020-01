Avião cai no Irã e mata 176 pessoas

A queda do Boeing-737 teria ocorrido logo após a decolagem, às 6h12 (horário local), de 07 de janeiro, de 2020, do aeroporto internacional Imam Khomeini, em Teerã, conforme informou a Fars, agência estatal de notícias.

O voo PS752 da companhia Ukraine International Airlines seguia da capital iraniana com destino a Kiev, na Ucrânia.

E, de acordo com a agência humanitária Crescente Vermelho, todos morreram. A embaixada da Ucrânia em Teerã informou que o acidente foi causado por uma falha no motor da aeronave, e que não há relação com terrorismo.

“De acordo com as informações preliminares, o avião caiu como resultado de uma falha no motor por razões técnicas. Neste momento, a versão de um ataque terrorista está descartada”, diz o texto publicado no site do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que estava em viagem a Omã, anunciou que estava voltando para Kiev. E alertou contra “especulações ou teorias sobre a tragédia” até que os relatórios oficiais estivessem prontos.

“Minhas sinceras condolências aos parentes e amigos de todos os passageiros e tripulantes”, acrescentou em comunicado. Entre os passageiros e nove tripulantes a bordo do voo, estão 82 iranianos, 63 canadenses, 11 ucranianos, incluindo toda a tripulação, 10 suecos, quatro afegãos, três britânicos e três alemães. (POR BBC-BRASIL)