Autor de homicídio é preso em Cambira

Após receber a informação de que em uma residência haveria três homens e uma mulher que seriam integrantes de uma organização criminosa, além de possuírem armas e produtos furtados, a equipe policial deslocou até o endereço citado, sendo feito o monitoramento do local com uma equipe aos fundos da residência, em um terreno vazio. No momento em que outra equipe passava em frente à residência puderam observar um indivíduo que correu para os fundos da mesma. Todos os quatro indivíduos que lá se encontravam tentaram fugir pelos fundos, entretanto, a outra equipe PM que se encontrava no terreno vazio aos fundos logrou êxito ao conter os indivíduos quando estes tentavam se evadir.

Com um deles foi visualizado um revólver (cal. 357 com 5 cartuchos intactos) o qual foi abandonado ao receber a voz de abordagem sendo imediatamente todos contidos e algemados para segurança das equipes.

Após constatar que não havia mais ninguém no local iniciaram as buscas na residência. Sendo encontrados diversos produtos eletrônicos, eletrodomésticos e instrumentos musicais sem procedência, além de outros dois revólveres cal. 38 (com 3 cartuchos intactos), cinco celulares, R$ 150,00 em espécie, uma ampola de anabolizante (sustanon 250mg) e uma porção de maconha.

Enquanto as equipes faziam a apreensão dos materiais, em conversa com um dos detidos, este afirmou ter cometido o homicídio ocorrido na cidade de Marumbi no início de março, sendo utilizado o revólver cal. 38 apreendido, o autor afirmou que cometeu o homicídio. Diante dos fatos todos os envolvidos foram presos e conduzidos juntamente com os materiais apreendidos até a 17ª SDP.