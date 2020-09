Atendimento no Fórum com agendamento

FÓRUM DA COMARCA DE JANDAIA DO SUL

Informamos que, conforme o Decreto Judiciário nº 401/2020-D.M., as atividades presenciais serão retomadas de forma gradual.

Os atendimentos presenciais serão realizados apenas nas hipóteses em que não houver outro meio de atendimento (telefone, aplicativo WhatsApp e e-mail), e ainda, mediante agendamento através dos telefones/whatsapp informados abaixo, de segundas às sextas-feiras, das 12 às 18 horas:

1ª VARA JUDICIAL – Telefone (43) 9.8823-8912

Vara Cível, da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos, Corregedoria do Foro Extrajudicial e Juizado Especial Cível

2ª VARA JUDICIAL- Telefone (43) 9.9196-2016

Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal

Os atendimentos continuam sendo realizados também através de e-mail:

1ª VARA JUDICIAL – E-mail: js-1vj-s@tjpr.jus.br

2ª VARA JUDICIAL – E-mail: js-2vj-e@tjpr.jus.br

As pessoas que devem comparecer no Fórum para assinar o termo de comparecimento, continuam dispensadas , conforme Portaria nº 07/2020, expedida pela 2ª Vara Judicial da comarca de Jandaia do Sul.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

Telefone fixo: (43) 3432-3880, quando iniciar a gravação, digite o ramal 8046

E-mail: distribuidorjandaia@hotmail.com

CONTATOS DOMINISTÉRIO PÚBLICO

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Telefone celular (44) 9.9828-9444

E-mail: clpereira@mppr.mp.pr

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Telefone celular (43) 9.9924-9492

E-mail: jandaiadosul.2prom@mppr.mp.pr