Os Vereadores Lauro Junior e Professor João Paulo, entregaram nessa semana ao Departamento de Assistência Social de Jandaia do Sul 75 cestas básicas.

As cestas foram adquiriras no comércio local e irão beneficiar famílias que estão incluídas no cadastro no município e encontram-se em vulnerabilidade social.

“Neste momento de pandemia o objetivo é levar ajuda aos que mais necessitam”, comentou o Diretor do Departamento Claudinho Pires.