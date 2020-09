Arrombamento na Rua 21 de Abril

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 15h30 de domingo (30) em Jandaia do Sul, na região da APAE.

O morador ausentou de sua residência por algumas horas e, ao voltar, percebeu que sua residência foi furtada.

A equipe policial conversou com o solicitante, que relatou que saiu da sua residência por volta das 13h45 e ao retornar às 15h30, percebeu que a janela da cozinha estava com os vidros quebrados e o indivíduo abriu o cadeado que estava com as chaves nele.

Do local foram furtados alguns alimentos, bebidas e dinheiro.

O autor teria se cortado na entrada e teria deixado marcas de sangue nos móveis e paredes.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada e lavrado o boletim de ocorrência.