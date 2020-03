Arrastão contra a dengue é realizado na cidade

A prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Saúde e da equipe de Combate às Endemias do município, realizou neste sábado (29) um arrastão pelos bairros e centro da cidade a fim de conscientizar a população sobre a importância de se combater, dia a dia, o Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya, Zika e outras doenças.

Na ocasião, foram distribuídos panfletos e cartilhas informativas sobre o combate ao mosquito, orientando os moradores sobre objetos que possam acumular água e servir de criadouro.

O Departamento de Saúde lembra que o combate a Dengue é uma responsabilidade de todos e precisa ser feito todos os dias.