Aproveite esta oportunidade para ser sócio do Country Club

O presidente do Country Club de Jandaia do Sul, José Carlos Ranzani, comunica que a mensalidade do clube foi reduzida de R$ 131,00 para R$ 80,00.

Quem não é sócio e tiver interesse em desfrutar da temporada que se aproxima pode entrar em contato no telefone (43) 3432-1263. Ação + mensalidade R$ 80,00 por 12 meses (limite 5 pessoas por ação)

O clube conta com quadras esportivas, sauna, academia, piscinas entre outros.

Bella Forma Academia

A academia Bella Forma mantém suas atividades normalmente no Country Club com os cuidados necessários para evitar a propagação do coronavírus.

Atendendo sócios e não sócios.