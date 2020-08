Após encontro com a filha, adolescente é agredido pelo pai em Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 22h55 na Rua Ângelo Donatti Neto, no Jardim Imperial.

A equipe policial foi solicitada a comparecer no Jardim Imperial e chegando foi recebida pela vítima, de 16 anos, o qual relatou que conheceu uma pessoa do sexo feminino através de rede social e marcou encontro com a mesma, e após a feminina ir embora e passado por volta de uma hora, apareceu em frente a residência um senhor, e começou a conversar com ele, e do nada o sr desferiu um soco em seu olho esquerdo, onde a vitima correu para dentro do quintal e o sr pegou o mesmo pela blusa e tentou arranca-lo de dentro do quintal ferindo o pé esquerdo na grade do portão.

A vítima ainda relata que o autor disse ser pai da feminina e que não “iria ficar assim” por ter se relacionado com sua filha, e que o mesmo voltaria pra pegar a vitima, e ainda fez ameaça de pegar uma faca dentro do carro para mata-lo.

A vítima relata que não sabe o nome dos pais dela, e que não sabe onde eles residem, que ele conheceu a jovem a pouco tempo através de redes sociais e não sabe nada a respeito da mesma.

A vítima recusou a passar por atendimento médico.