Ao atender ocorrência de perturbação, PM prende homem com mandado em Jandaia

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h35 | Natureza Cumprimento de Mandado Judicial | Preso HOMEM – 30 anos | Local Rua D – Nova Jandaia

Conforme a PM, Foi repassado que no local acima citado estaria ocorrendo muita bagunça e gritaria em volume excessivamente alto, fato este que estava incomodando os vizinhos.

Foi então realizado contato com o proprietário da residência o qual se comprometeu a cessar as conversas, contudo ao fazer a coleta de dados do mesmo para a confecção do boletim, foi constatado que contra o mesmo havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Sucessões e Família de Apucarana.

Foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.