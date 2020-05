Aniversariante acaba preso após agredir esposa em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h20 de domingo (24) no Conjunto Governador Paulo Pimentel em Mandaguari.

A solicitante informou a PM que estava realizando uma confraternização no intuito de comemorar o aniversário de seu marido, onde este ingeriu bebida alcoólica e em dado momento saiu para buscar mais bebida, voltando bastante alterado e agredindo-a com empurrões e enforcando-a, pelo motivo de alguns convidados terem ido embora da festa e acreditar que teria sido por culpa dela.

Relata ainda que as agressões contra ela só cessaram quando o pai do autor interviu, momento em que ele passou a brigar com o próprio, o qual não quis representar contra o filho.

A vítima apresentava escoriações no pescoço, porém recusou atendimento médico. Diante dos fatos relatados e do interesse da vitima em representa, o autor, de 25 anos, foi encaminhado a cadeia pública de Mandaguari para os devidos procedimentos.