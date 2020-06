André Saddi visita o deputado Jacovós para tratar sobre cobrança da Sanepar

Nesta quarta-feira (24), o vereador André Saddi esteve no gabinete do deputado Estadual Delegado Jacovós em Apucarana. Entre os assuntos foi o apoio do deputado na busca de solução para a cobrança da taxa de ligação do esgoto que está sendo cobrado pela Sanepar no município.

“Os moradores nos procuraram e relataram a cobrança, que a nosso ver não é o momento de ser feita, por conta da pandemia do COVID-19. Não podemos sobrecarregar nossa população com mais estas taxas, a ligação é importante e reivindicada há muito tempo, mas entendemos que a Sanepar deve esperar. Não é o momento de cobrar isso. Já achamos muito a cobrança de 80% de taxa de esgoto, que para um pai ou mãe de família é bem pesado. Vamos estar acompanhando e cobrando para que isso seja resolvido da melhor forma,” disse o vereador André Saddi.

O deputado disse que realmente entende e acha válida a revolta da população. “Nós entendemos que essa taxa de ligação do esgoto não deve ser cobrada agora e a Sanepar deve suspender essa cobrança, porque todos os trabalhadores estão enfrentando essa crise. Nós fizemos um requerimento, está protocolado na Assembleia Legislativa e contamos com o apoio de outros deputados. Mesmo assim vamos manter o diálogo com o Governador e o presidente da Sanepar para tentar resolver essa situação. É o nosso compromisso,” afirmou o deputado.

O vereador André Saddi aproveitou a oportunidade para levar outras demandas da população. “Agradecemos ao deputado Jacovós por estar sempre nos auxiliando e levando recursos para nossa cidade, sabemos a importância disso para o benefício de nossa população,” finalizou o vereador.