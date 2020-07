André Saddi lança sua pré-candidatura à prefeitura de Jandaia do Sul

Nesta terça-feira (14), o vereador André Saddi (Cidadania) fez o lançamento da sua pré-candidatura à prefeitura de Jandaia do Sul.

André Luis Saddi Pires que atualmente é vereador tem 39 anos, casado, pai de 2 filhos, empresárioe já foi presidente da Câmara entre 2017 e 2018. Foi eleito em 2016, como o vereador mais votado da história de Jandaia do Sul com 1189 votos. Em seu mandato como presidente da Câmara implantou a TV Câmara, o plano de carreira dos servidores da Câmara, melhorias nas instalações e reformou todo o ambiente interno. Além disso realizou, por dois anos, a devolução de um montante de quase R$ 1 milhão ao caixa do município, verba esta fruto de economia realizada em sua gestão.

“Acredito que é possível melhorar, e muito, a realidade da nossa cidade. Sempre fui muito crítico em relação à política. Por isso, desde que assumi o mandato de vereador, procurei realizar um trabalho diferente, conversando com as pessoas, andando por toda a cidade, estudando os seus problemas, compreendendo o funcionamento da administração pública e estabelecendo contato com lideranças estaduais e nacionais que tem influência e poder para nos ajudar. Sinto-me preparado para o desafio de ser prefeito, tarefa que vejo como uma missão e também a realização de um grande sonho. Sinto um profundo carinho pela nossa cidade e pela nossa gente, e a melhor forma de expressar isso é dedicar a minha vida em benefício de toda a população”, pontuou André.

“Administrar uma cidade de 22 mil habitantes exige dedicação e comprometimento integral, e tem que ser feita de forma coletiva, responsável, planejada com metas e também visão de futuro. Precisamos pensar no atual cenário dela, mas também preparar Jandaia do Sul para os próximos anos. Temos que ter o pensamento de qual cidade queremos para nossos filhos e nossos netos. Como será o emprego, saúde, educação e qualidade de vida, para que todos fixem suas raízes aqui e não precisem buscar fora as oportunidades que podem ser criadas aqui.Quero fazer uma administração participativa, moderna e eficiente, sempre com diálogo e respeito, ouvindo a nossa população de perto, tendo como prioridade absoluta cuidar do bem estar delas. Sabemos das necessidades do nosso município e da nossa gente. Com coragem, ousadia e muito trabalho, vamos fazer a nossa cidade ser referência para todo estado. Uma cidade que todos terão orgulho de chamar de nossa”, disse o pré-candidato.

CANDIDATURA X FOFOCAS

“Hoje estou apto perante a lei a usufruir todos os meus direitos de cidadão, participar de eleições e exercer plenamente qualquer cargo ou função pública para a qual venha a ser eleito ou nomeado. Nenhuma fofoca, informação falsa ou maledicência da velha política muda esse fato e as pessoas que conhecem a mim e à minha família sabem que podem confiar na nossa palavra”, finalizou André Saddi.