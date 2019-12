Nesta última sexta-feira dia 13/12/2019 a Miss Plus Size Jandaia do Sul Ana Caroline Barbosa de 22 anos foi eleita Garota Plus Size Class Model’s no 3° Concurso Garoto e Garota Class Model’s. O evento aconteceu em Maringá.

Ana agora acumula dois títulos e logo logo passará pela “banca” assim que terminar o curso de modelo.