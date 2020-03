AMUVI adquire Castramóvel

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí – AMUVI, está reforçando a estrutura para oferta de serviços gratuitos de esterilização de animais, com a compra de um centro cirúrgico móvel (Castramóvel). Com essa unidade, será possível o atendimento dos municípios associados às famílias que possuem animais, mas não podem pagar pela esterilização.

O veículo, uma Van Renaut Master, foi adaptado com consultório e equipamentos para que veterinários possam atender com esterilização e castração. Um investimento de aproximadamente 200 mil reais.

Segundo o prefeito de Faxinal e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí – AMUVI, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo, o equipamento será de grande importância para os municípios que poderão estar atendendo a população gratuitamente.

“A nossa administração foi a primeira na castração de animais, causa esta que foi levada a sério sendo parceira da nossa Ong Animalar em Faxinal. Essa parceria já esterilizou mais de mil animais no município através da secretaria de saúde. Agora como presidente da Amuvi, estamos levando está ideia para toda a região”, disse o prefeito.

O castramóvel será utilizado em parceria com todos os municípios associados e vai atender gratuitamente a população.

Blog do Berimbau