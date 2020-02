Mulher é presa após tentar atear fogo no marido

Na noite de sábado (22) a Polícia Militar foi chamada na Estrada Humaitá na zona rural de Jandaia do Sul, onde o solicitante informou que sua amasia, que possui várias passagens, estava agressiva e havia tentado jogar álcool e atear fogo nele.

Os policiais encontraram a mulher muito alterada, onde teria reiterado a ameaça de matar o homem e, ao receber voz de prisão passou a desobedecer às ordens, afirmando que não iria presa, e resistiu à prisão tentando atacar a equipe policial com socos, sendo contida antes que se ferisse ou machucasse alguém. De acordo com a súmula vinculante número 11 do STF foi necessário o uso de algemas para garantir sua segurança e da equipe policial.

A mulher foi então encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.