Ameaça e Vias de Fato em Jandaia

A Polícia Militar foi chamada Na Rua das Orquídeas, Jardim da Felicidade (Mutirão) às 22h57 de sábado (9) onde solicitante teve um desentendimento com seu vizinho, o qual desferiu um soco em sua face, momento em que foi se defender e ambos entraram em vias de fato, que posteriormente disse que iria lhe matar e, em seguida entrou em sua residência, e acionou a Polícia Militar para resguardar sua integridade física.

Diante da vontade em exercer seu direito de representação, a equipe policial encaminhou as partes até a sede da Segunda Cia PM de Jandaia do Sul para a confecção do termo circunstanciado, ainda no local as partes foram indagadas se possuíam testemunhas do fato, sendo que um deles apresentou seu pai o qual teria presenciado toda a situação e o outro apresentou sua mãe, como sua testemunha.