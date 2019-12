Ameaça e dano após desacordo comercial em Cambira

Fato foi registrado na Rua Edílson Sperandio

Na noite de terça-feira (17) o requerente relatou a Polícia Militar que após ocorrer um desacordo comercial com uma pessoa, em virtude da venda de um veículo, esta se apoderou de um facão e tentou golpeá-lo, contudo não acertou, mas em seguida danificou ambas as laterais do veículo Corsa na cor branca, placa de Apucarana, cujo proprietário é o próprio solicitante. Com a chegada da equipe policial, o suposto autor não se encontrava mais no local, de modo que foi feito a lavratura do BOU.