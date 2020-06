Ambiental apreende arma após denúncia de caça em Jandaia do Sul

Na manhã desta terça-feira (23), após denúncia de caça de animal silvestre a equipe da Polícia Militar Ambiental deslocou até o município de Jandaia do Sul, na Estrada da Amizade, onde no endereço do denunciado foram realizadas buscas no interior da residência com o consentimento do morador e localizado no guarda roupas uma espingarda calibre .28, além de oito munições intactas e outras cinco deflagradas. Indagado ao responsável sobre a documentação da arma de fogo o envolvido disse não possuir. Desta forma as munições e o armamento foi apreendido e encaminhados juntamente com o AUTOR para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia para os procedimentos.

Não foi encontrado carne de caça na residência vistoriada.