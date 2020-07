Alltech realiza doações de cestas básicas e álcool sanitizante

Entrega foi realizada nesta quarta-feira (22) para a prefeitura de São Pedro do Ivaí (PR); a empresa também doou 660 cestas básicas para o município

Após realizar adaptação em suas operações, a fábrica da Alltech, em São Pedro do Ivaí (PR), produziu 500 litros de álcool sanitizante 73 graus para doação. A entrega para a Prefeitura da cidade paranaense na qual a unidade fabril está instalada ocorreu na quarta-feira (22).

O objetivo da empresa, especializada em nutrição animal e vegetal, é fazer com que o álcool sanitizante chegue a famílias em situação de vulnerabilidade social na região. “Desde o início da pandemia, temos buscado formas de auxiliar a sociedade no combate à Covid-19”, explica o diretor de operações América Latina da Alltech, José Pocrifka.

Cestas básicas

Além da entrega de álcool sanitizante 73 graus, a empresa também adquiriu 660 cestas básicas no mercado local para doar, através da Prefeitura de São Pedro do Ivaí, a famílias impactadas pela pandemia na região. Por meio das inscrições no Alltech ONE Virtual Experience, simpósio virtual global realizado pela empresa neste ano, foi possível arrecadar doações para compra dos alimentos.

“Como indústria, temos convocado diversos setores a atuarem em conjunto por um planeta de abundância. Mas para criarmos um futuro melhor, precisamos cuidar também do presente. Neste momento, no qual milhões de famílias são impactadas, queremos auxiliar a suprir a necessidade básica de se alimentar. Nosso objetivo é continuar com a entrega de cestas em outras regiões em que atuamos”, complementa a diretora administrativa América Latina da Alltech, Elaine Rodrigues. A empresa ainda doou uma mesa cirúrgica ao município.

Durante a entrega, o prefeito de São Pedro do Ivaí, José Donizete Isalberti, agradeceu a ação. “Hoje é um dia muito feliz para nós, que estamos recebendo 660 cestas básicas da Alltech. Agradeço de coração por esse dia especial, no qual muitas famílias vão passar, por essa pandemia, com o alimento de seus filhos, de suas crianças, em suas residências”, finaliza.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), aproximadamente 49 milhões de pessoas podem entrar na pobreza extrema em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus. Sendo considerado o novo epicentro da doença, o cenário no Brasil não é diferente e a Covid-19 tem atingido diretamente a renda do cidadão.

Sobre a Alltech:

Fundada em 1980 pelo empresário e cientista irlandês, Dr. Pearse Lyons, a Alltech oferece soluções inteligentes e sustentáveis para o agronegócio. Nossas tecnologias melhoram a saúde e o desempenho de plantas e animais, proporcionando como resultado alimentos mais nutritivos para as pessoas, assim como um menor impacto ao meio ambiente.

Somos uma companhia líder mundial na indústria da saúde animal; produzindo aditivos, ingredientes, suplementos e alimentos balanceados. Ao celebrar 40 anos em 2020, levamos adiante um legado de inovação e cultura únicos que enxerga os desafios por meio de uma ótica empreendedora.

Os mais de 5.000 talentosos membros de nossa equipe, a nível mundial, compartilham nossa visão de um “Planeta de Abundância ™”. Acreditamos que o agronegócio tem o papel principal de moldar o futuro do nosso planeta. Isto será possível com o esforço de todos, em um trabalho conjunto, guiados pela ciência, pela tecnologia e por um desejo comum de fazer a diferença.