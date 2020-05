Algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar neste sábado em Jandaia do Sul

21h44 / Natureza Ameaça / Endereço Rua Paião – Vila Paião

No local em contato com a vítima, a mesma informou que a Sra. ___ faria constantemente festas com som excessivo e até alta madrugada, sendo que ao ir pedir para que baixassem o som a Sra. ___ passou a ameaça-la. Segundo a Sra ___, ela iria procurar a Policia Civil na segunda-feira. A equipe policial orientou a autora.

22h35 / Natureza Infração de Medida Preventiva / Endereço Praça do Café

Frente aos Decretos Municipais n° 7.112 de 20 de março de 2020 e nº 7.133 de 25 de março de 2020 que institui o toque de recolher, e a lei estadual nº 20.189 de 28 de abril de 2020 que torna obrigatório o uso de máscara enquanto perdurar o estado de calamidade pública, esta equipe ROTAM visualizou dois indivíduos sentados no banco da praça no endereço acima citado, ambos descumprindo as determinações antes mencionadas. Foi então dada voz de abordagem e realizada busca pessoal, contudo nada de ilícito foi localizado, sendo então ambos informados sobre o descumprimento dos atos mencionados e liberados no local.

01h50 / Natureza Disparo de Alarme / Endereço Av Dr Getulio Vargas – Banco do Brasil

Foi solicitado via COPOM que esta equipe ROTAM fosse verificar um disparo de alarme na agência do Banco do Brasil. No local, foi realizada uma vistoria externa e parcialmente interna através dos vidros, contudo não foi identificado nenhuma irregularidade, apenas as ventarolas na área de caixa eletrônico estavam abertas, o que possivelmente teria sido a causa do disparo do alarme.