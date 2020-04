Algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia neste domingo (12)

08h45 Rua João Dias do Nascimento – Furto simples

Relata a solicitante que nesta data, por volta das 02h00min, constatou que seu filho XXXX, 20 anos, usuário de drogas, furtou o seu celular, o qual se encontrava embaixo do travesseiro da mesma. Após o fato, o mesmo se evadiu da residência usando uma bicicleta e até o presente momento não havia retornado. A mesma foi devidamente orientada.

16h11 Rua Clementino S. Puppi – Centro (PAM)

Esta equipe foi solicitada para comparecer no endereço citado, onde segundo a solicitante, enfermeira do pronto atendimento municipal, havia três homens brigando, onde um deles estaria em estado de surto. No local, em contato com as enfermeiras do hospital, estas informaram que a pessoa de XXXX havia chegado no hospital com ferimento na cabeça, apresentando sinais de embriaguez, porém acompanhando de sua esposa. No momento em que foi solicitado que este aguardasse a sua vez de ser atendido, o mesmo surtou e passou a agir de forma agressiva, chutar objetos. Diante disso, outros dois homens que estavam no mesmo local, tentaram intervir e segurar XXXX, que reagiu com socos. Com a chegada da equipe, apenas XXXX se encontrava no local, sendo assim, as enfermeiras realizaram o atendimento do mesmo enquanto a equipe aguardava a conclusão deste, a pedido da equipe médica. Após o atendimento, foi liberado e seguiu para sua residência. As partes foram devidamente orientados.

19h50 Jardim Esmeralda Natureza – Agressão

Segundo solicitação repassada via aplicativo 190, no local acima citado, estaria um homem agredindo sua própria mãe. A equipe deslocou até o local e conversou com a mulher que estaria sendo agredida, e essa foi identificada como sendo ___, 35 anos, que informou ser mãe de ___ 20 anos, , e que não foi agredida pelo filho, mas sim que tiveram uma discussão por motivos fúteis, e que logo após ele saiu da residência. __ disse que não tinha interesse em representar contra ____, sendo então devidamente orientada.

23h20 Rua Tancredo dos Neves – Abordagem de suspeitos

Em patrulhamento pelo endereço acima citado, essa equipe avistou um homem em atitude suspeita, em seguida foi dada voz de abordagem e identificado como sendo ____, o qual não possui mandado em desfavor, nem tampouco portava algo de ilícito, sendo então devidamente orientado e liberado.