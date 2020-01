Nos dias 29,30 e 31 de janeiro, seis agentes da Defesa Civil de Jandaia do Sul participaram em Arapongas de uma capacitação de combate à incêndio.

O treinamento foi realizado nas dependências do quartel dos bombeiros em Arapongas .

Participaram também bombeiros de Mandaguari e Arapongas.

Dentre as atividades estavam: Pista de obstáculos, bombeiro vendado, uso de equipamento autônomo de respiração e pista de jatos.

Treinamento foi para aprimorar as técnicas de combate à incêndio.