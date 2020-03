Adolescente é esfaqueado em frente a colégio em Cambira

No final da tarde desta sexta-feira (13) um adolescente foi esfaqueado por outro menor em frente a um colégio em Cambira.

Diz o relatório da Polícia Militar: “Após solicitação da pedagoga xxxxxx, repassada via COPOM, esta equipe deslocou até o Colégio Estadual xxxxxx, na cidade de Cambira, onde um menor de idade teria esfaqueado outro menor defronte o referido estabelecimento de ensino. No local, em contato com a solicitante, relatou que o menor, xxxxxx, 15 anos, em posse de uma faca, desferiu um golpe no flanco esquerdo de xxxxxxxx, 14 anos, provocando um corte de aproximadamente 2 cm na altura dos rins, sendo encaminhado por terceiros até o Posto de Saúde municipal, onde a equipe se fez presente.

Em contato com a médica xxxxxx, informou que xxxxx fora removido até o UPA na cidade de Apucarana, em virtude de patogenia anteriormente constatada, todavia, a facada não teria atingido órgãos vitais.

Já na presença dos Conselheiros Tutelares deste município, xxxxxxx, apresentou-se à equipe a senhora xxxxxx, avó de xxxxxx, de 11 anos de idade, o qual também fora agredido por xxxx com dois socos na face, dentro do ônibus escolar, por volta das 12h40min, no trajeto para o colégio, vindo a ficar desnorteado, todavia veio a informar o fato neste momento, relatando ser este o possível fato gerador da lesão corporal posterior, haja vista xxxxxx ter procurado xxxxxxxxx ao término das aulas para perguntar o que teria motivado a agressão contra xxxxxxxxx.

Face ao exposto fora realizada diligência conjunta com o Conselho Tutelar, a fim de encontrar o menor infrator, deslocando até a residência do mesmo, no numeral xxxx da Rua Primeiro de Maio, onde a mãe de xxxxx, a pessoa de xxxxx, relatou não ter visto o filho, desconhecendo seu paradeiro, cabendo-lhe orientação e advertência sobre a conduta do menor, a qual se comprometeu a apresentá-lo perante o órgão competente, com brevidade.”