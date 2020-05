Acusados de tráfico são detidos pela ROTAM em Jandaia

A equipe ROTAM realizava patrulhamento na Rua Santos Dumont, na Vila Rica em Jandaia do Sul, por volta das 18h40, quando a equipe avistou três indivíduos sentados em um banco defronte ao estabelecimento, sendo que um deles ao visualizar a viatura policial militar devidamente caracterizada se aproximando, adentrou ao estabelecimento e se fechou no banheiro.

A equipe então fez o retorno aguardando o mesmo retornar, e realizou a abordagem aos três elementos que ali estavam juntos. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo em busca no interior do estabelecimento, foi localizado no chão próximo de onde os mesmos estavam, cinco porções de substância análoga ao crack, embaladas e prontas para o comércio.

Questionados sobre a propriedade, o menor que foi avistado anteriormente tentando se evadir da abordagem, afirmou ser responsável pela substância, e que o dinheiro que trazia consigo seria fruto do comércio já efetuado.

Foi dada voz de prisão ao maior (21 anos), e apreensão aos menores (17 anos), e todos foram conduzidos até à delegacia juntamente com as substâncias, para que fossem tomadas as devidas providências.