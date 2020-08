Acusado de violência doméstica é preso em Jandaia do Sul

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h19 de quarta-feira (26). Natureza: Ameaça /Lesão Corporal / Assédio Sexual. Endereço Rua das Rosas – Jd da Felicidade.

Apos solicitação via 190 informando que no local estaria ocorrendo uma violência doméstica, a equipe policial foi ao local com o apoio da ROTAM, onde as equipes se depararam com muitos populares na rua e onde todos afirmavam que o sr XXX, de 35 anos, estaria agressivo, porém sua família havia fugido.

Apresentou-se neste momento a menor, que afirmou ser filha de XXX e que seu pai constantemente agride e ameaça a família, e que o mesmo já teria tentado molestar a mesma.

Em vista dos fatos, as equipes localizaram a pessoa de XXX na casa, deram voz de prisão e conduziram para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.