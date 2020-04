Acusado de tráfico em Jandaia tinha pé de maconha no quarto

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 14h30 desta terça-feira (21) na Praça do Café em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, durante patrulhamento pelo endereço acima citado foi avistado um indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento com diversos ilícitos, como tráfico de entorpecente entre outros, além de o mesmo ter sido alvo de denúncias que o mesmo estaria fazendo transporte de entorpecente entre Jandaia do Sul e Marumbi.

Foi então dada voz de abordagem a qual foi acatada, contudo foi possível identificar grande nervosismo e tremedeira por parte do então abordado. Questionado sobre o porquê estar agindo daquela forma, o indivíduo afirmou trazer consigo dentro de uma pochete a qual estava fazendo uso, certa quantidade de substância “maconha”.

Foi então localizado em um dos bolsos da referida pochete a citada porção embalada e pronta para comércio, além de uma cédula de dez reais, valor esse pelo qual geralmente é comercializado a porção de tal substância.

Já cientes da denúncia e do antecedente do abordado, foi então questionado o mesmo se teria mais alguma porção em sua residência onde houve afirmativa, além de o abordado afirmar ainda ter um pé de maconha plantado em um vaso aos fundos da residência.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao mesmo, e deslocado até sua residência onde, em contato com sua mãe foi informado sobre o fato, e também informado sobre as substâncias as quais o mesmo trazia guardado consigo em seu quarto.

Franqueada a entrada, foi então localizada em um pote vermelho no quarto do preso, mais uma porção de substância análoga a maconha também embalada para comércio, totalizando então aproximadamente doze vírgula nove gramas (12,9 g) que chegariam a render cerca de 15 cigarros, além do antes citado vaso com o pé de maconha que estava localizado aos fundos da casa.

A mãe do preso então afirmou já ter visto mensagens no celular de seu filho onde deixava claro que ele estaria realmente fazendo o comércio das drogas.

Frente ao exposto, as substâncias, o aparelho celular citado pela mãe e o preso foram conduzidos até a delegacia para os procedimentos cabíveis.