Acusado de homofobia, homem agride companheiro de irmão com facão

Segundo a PM, na manhã de sexta-feira (6), conforme denúncia via 190 de um homem em via pública portando um facão agredindo pessoas e danificando veículos, a equipe policial em prioridade deslocou ao local onde foi localizado a pessoa este que estava tentando deixar o local do fato em uma motocicleta.

Foi dada voz de abordagem e ao questionar sobre a arma branca este afirmou ter jogado na calçada quando ouviu barulho de sirene da viatura.

No local se apresentou duas vitimas, uma com um corte com sangramento no braco direito afirmando que autor tentou contra sua vida. A vítima veio a relatar que é irmão do autor e que nesta data ele e seu amasio saíram do trabalho e foram a Rua Zacarias de Vasconcelos onde sua mãe e o autor moram para aguardar um mecânico, de modo que o autor chegou de moto ao local proferindo ameaças de morte e injurias homofóbicas contra ambos com dizeres “virem homem”.

Em seguida, tomou posse de um facão, partindo para cima de uma das vitimas que estava em uma motocicleta, vindo a lesionar seu braco, ainda desferindo golpes na motocicleta causando danos ao veiculo e posteriormente tentou investir contra irmão, que fugiu até a chegada da equipe.

Relata inda que seu irmão já vem ameaçando ambos ha algum tempo e sempre profere injurias homofóbicas por mensagens e por redes sociais, porém nesta data o autor retomou as ameaças sem motivos claros e investiu contra ambos.

De posse do relato e da lesão provocada pelo autor, deu voz prisão ao agressor e juntamente com as vitimas foi deslocado delegacia para procedimento cabível.

A arma, um facão de corte de cana, de tamanho 62 cm sendo a lamina de 31 cm foi apreendido.