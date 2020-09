O veículo teria pegado fogo logo após capotar na BR-376, entre Jandaia e Cambira na manhã deste domingo (13).

Equipes de socorro e combate a incêndio foram ao local mas não estavam localizando nenhuma vítima.

No carro, com placas do Rio de Janeiro havia um cofre.

Mais informações em instantes.

(André Amaral)