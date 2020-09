Um acidente grave foi registrado na noite desta terça (1º), na PR-444, KM 7, em Arapongas.

De acordo com informações, um homem veio a óbito, uma criança de seis anos teve ferimentos graves e duas mulheres tiveram ferimentos leves.

A criança e as duas mulheres foram encaminhadas para o Hospital do Norte do Paraná (Honpar).

As equipes do Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local.

TnOnline