Acidente fatal com caminhão de lixo em Apucarana

Em Apucarana, um acidente de grandes proporções, foi registrado no Contorno Sul, no acesso a estrada que vai para o Município de Rio Bom, descendo a Rua Cristiano Kussmaul, nesta quarta-feira (29) por volta das 13h30.

Um caminhão da empresa Costa Oeste (Caminhão de Lixo), que presta serviços para a Prefeitura de Apucarana, que segundo relatos de testemunhas e do repórter Rodrigo Almeida, da Nova AM, perdeu o freio e desceu em alta velocidade, era dirigido por Luiz Carlos Fernando. Ao terminar a rua, no cruzamento com o novo Pontilhão, que está em fase de construção, bateu com um segundo caminhão Volvo modelo 270, Furgão, com placas de Curitiba, carregado com matéria prima para ração e conduzido por uma pessoa de nome Jair.

O veículo da Costa Oeste ainda tombou e foi arrastando pelo asfalto até atingir a parede de concreto do referido pontilhão. Duas pessoas estavam na cabine, sendo que uma delas, o passageiro Jair Aparecido dos Santos, de aproximadamente 50 anos, não resistiu e faleceu.

Ambos os ocupantes ficaram presos as ferragens. Bombeiros e SAMU – Serviço de Atendimento Móvel, foram para o local, socorreram o motorista o encaminharam para o Hospital.