Acidente é registrado pela Polícia Militar no centro

O acidente foi registrado às 0h21 desta quinta-feira (27) no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Luiz Vignole.

Após solicitação via 190 de que no local haveria um acidente de trânsito Auto x Moto, a equipe policial deslocou até o local e constatou que a motocicleta, Yamaha XT se envolveu em um acidente com o GM Corsa Wind que estava com a documentação em dia assim como sua condutora.

Foi realizado busca em sistema eletrônico e não foi encontrada CNH em nome do condutor da moto e sua motocicleta se encontrava com débitos administrativos, sendo confeccionada a notificação pertinente.

Diante dos fatos foi realizada a apreensão e condução da mesma ao pátio do Detran.

O motociclista foi levado ao Hospital da Providência em Apucarana.