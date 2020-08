Um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira (6) próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária de São Pedro do Ivaí deixou uma vítima fatal.

O acidente envolveu uma Honda Biz e um caminhão.

A motoneta era ocupada por um casal, sendo o homem socorrido em estado grave, mas a mulher Vaneca de Souza, de 32 anos, faleceu no local.

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada para prestar atendimento.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária de São João do Ivaí.