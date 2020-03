O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (06), na PR 170, entre Cambira e Sete de Maio. A Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados.

Um Fiat Pálio com placas de Hidrolândia, GO, que rebocava uma carretinha, colidiu frontalmente com um caminhão.

Quatro pessoas sofreram ferimentos graves.

Inicialmente foi informado que havia um óbito no local, mas essa informação não foi confirmada pelos bombeiros.