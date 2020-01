Acidente com arma de fogo em São Pedro do Ivaí

No final da tarde de domingo (19) a Polícia Militar de São Pedro do Ivaí foi acionada para dar atendimento em uma situação de lesão corporal por disparo de arma de fogo.

A vítima se encontrava no Hospital de São Pedro do Ivai. No local a vitima acompanhada de sua genitora relatou que estava no sitio, no bairro 1º de maio, juntamente com seu tio, manuseando uma espingarda de tipo caseira, que não possui marca e nem numeração, quando ao efetuar um disparo o cano da arma estourou causando queimaduras na região do braço esquerdo, sendo encaminhada para o hospital por familiares.

A equipe policial deslocou até o sitio e realizou a apreensão da arma e do proprietário, sendo encaminhados a Delegacia de Jandaia do Sul para procedimentos.