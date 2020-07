No final da tarde de quarta-feira (15) houve um achado de cadáver na Estrada do Humaitá, em Jandaia do Sul.

Um morador informou que, há dois dias, estava sentido um forte odor e, ao verificar, nas proximidades de um córrego encontrou o cadáver.

No local, os policiais constataram o corpo de um homem em decomposição.

O corpo, ainda não identificado, foi recolhido pelo IML de Apucarana.