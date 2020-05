Ação solidária de empresas locais para conscientização do lixo

Numa atitude voluntária um grupo de empresas de Jandaia do Sul, juntou-se para deixar uma mensagem as pessoas sobre a importância de manter a cidade limpa.

Visto a preocupação estar voltada ao Covid19, acabamos esquecendo o mal que a dengue vem fazendo em muitos lugares, tendo um índice de 167.707 casos no Paraná. Os números são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), cujo levantamento foi iniciado em agosto do ano passado.

Orquestrada pela Agência @ Comunicação, as empresas Lefort, Gráfica Jandaia, Coleccta, Pneus jandaia, Açofebras e Pinga Fogo Painéis, apoiada pela Prefeitura, reverteu seus esforços para uma ação social e informativa sobre os cuidados com o lixo numa área no centro da cidade.Ali há um grande índice de movimentação da população em geral.Esta ação requer uma mudança de comportamento. Mudando atitudes podemos eliminar os criadouros do mosquito.

Precisamos nos unir e exercer nossa cidadania para o bem comum. Ação essa que demonstra a força que parceiros unidos podem reverter a comunidade.