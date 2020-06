Ação conjunta das Polícias de Maringá apreende 6 mil Kg de droga

No dia 16, por volta das 17h, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, em diligências, localizaram um caminhão, com uma grande quantidade de substância análoga a maconha. O caminhão estava no pátio, de um posto de gasolina, na cidade de Maringá.

O motorista se evadiu do local, porém havia uma pessoa, que estava fazendo a escolta do caminhão, o qual foi abordada e presa.

A droga estava escondida no meio da carga de farelo de soja, sendo que foi fundamental a aplicação do cão, do Pelotão de Choque/Canil, para indicar a localização da droga.

No total foram 6.637 kg de substância análoga a maconha. Todos os objetos e o indivíduo preso foram encaminhados a Polícia Federal para os procedimentos legais.

Comunicação Social 4° BPM.