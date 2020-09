Abordagens de suspeitos nesta terça-feira (1) em Jandaia do Sul

11h Rua Pirapó A equipe teve conhecimento de um furto de fios de cobre e alumínio ocorrido dia 31 do mês corrente, conforme boletim registrado, onde após checagens a imagens de câmeras de monitoramento foi possível visualizar um indivíduo saindo do local do crime, utilizando-se de uma carriola para transportar o produto do furto e pegando sentido a Avenida Paraná. Nas proximidades reside um indivíduo que comercializa objetos recicláveis, já conhecido no meio policial, o qual fora abordado em sua residência e identificado como ___, 49 anos, onde após entrada franqueada pelo mesmo, conforme autorização para busca domiciliar, fora realizada vistoria nas dependências da casa e quintal, sendo localizada uma carriola com características semelhantes à utilizada no crime descrito acima, não havendo, contudo, nenhum objeto que pudesse ser proveniente de tal ação. Face ao exposto fora lavrado o respectivo registro, cabendo orientação ao abordado.

19h30 Rua Plácido Caldas Durante patrulhamento pelo endereço acima citado foi avistado um indivíduo, sendo então dada voz de abordagem a qual foi acatada. Realizada busca pessoal contudo nada de ilícito foi localizado, sendo o mesmo orientado e liberado no local.

19h45 Av. Marechal Cândido Rondon Em patrulhamento pelo endereço acima citado a equipe avistou um indivíduo, sendo então dada voz de abordagem a qual foi acatada. Foi realizada busca pessoal e checagem documental contudo nada de irregular foi constatado, tendo o abordado sido orientado e liberado no local.

21h50 Avenida Getúlio Vargas Após denúncia relatando que teria um indivíduo vestindo blusa cinza, boné e mochila, e que o mesmo estaria em atitude suspeita, esta equipe em patrulhamento avistou a pessoa de __________, o qual tinha as características idênticas as repassadas, diante do fato fora realizado a abordagem do mesmo e submetido a revista pessoal não sendo localizado nenhum ilícito, sendo o mesmo orientado e liberado no local.

22h20 Estrada Barro Preto KM 01 Em patrulhamento pelo local acima citado foi visualizado um veículo parado em atitude suspeita, que foi dada voz de abordagem e realizada busca pessoal no masculino a pessoa de ___________ e revista veicular não portando nada de ilícito e a Sra. _______________, que o veículo se tratava de um VW/Fusca com placas AEB- _________, que ambos foram orientados e liberados no local.

03h20 Rua José Maria de Paula Rodrigues Em patrulhamento pelo endereço supracitado foi avistado um masculino em atitude suspeita, realizado a abordagem e identificado como __________________, que submetido a revista pessoal nenhum ilícito foi encontrado, sendo o mesmo orientado e liberado no local