Uma carreta com placas de Guaraniaçu (PR) tombou na BR-376 entre Jandaia do Sul e Cambira, pouco acima do IBC.

O acidente ocorreu por volta de 12h15 desta terça-feira (14).

O motorista disse que uma abelha entrou na cabine e, ao tentar desvencilhar acabou caindo na canaleta vindo a tombar. Ele não se feriu.

A carreta estava carregada com amido de mandioca.