A Prefeitura de Jandaia do Sul parabeniza a todos agricultores pelo seu dia

Dia 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor, data em que é reconhecida a atuação dos profissionais de uma das mais importantes áreas da economia.

“Agradecemos a todos pela produção que servem nossas mesas e pela grande contribuição que proporcionam para a circulação do dinheiro na nossa cidade.

A agricultura contribui muito para o crescimento da cidade, do Estado e do nosso País, cresci vendo a evolução de todos e hoje tenho orgulho de ter a oportunidade de parabenizar todos os Agricultores e dizer que a prefeitura estará sempre de portas abertas para atender e cooperar com o que for necessário para o seu crescimento”, afirma Ditão.

Em qualquer parte da terra, um homem estará sempre plantando, recriando a vida, recomeçando o mundo, recebam o nosso reconhecimento pela nobre missão de cultivar e conservar o solo, garantindo a sustentabilidade do ambiente e a existência humana.

Obrigado agricultor, pelo seu trabalho, pelo alimento e por nos garantir a vida!