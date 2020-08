No dia 15 de agosto comemoramos o Dia da Gestante, e nesse momento de pandemia o Departamento de Saúde resolveu homenagear as futuras mamães de uma forma diferente. Reunimos fotos de algumas gestantes que são acompanhadas e representam todas as mulheres que estão vivenciando a gestação.

Lembrando que o Pré-Natal continua sendo realizado normalmente, e as gestante contam também com um grupo de WhatsApp onde podem tirar dúvidas e receber conteúdos informativos.