Vem aí a Segunda Feijoada do Observatório Social do Brasil de Jandaia do Sul (OSBJS) juntamente com o Rotary Club…

Dia 23 de Agosto

Das 11h às 13h

No Rotary Club

Sistema Drive Thru

*Feijoada mais acompanhamentos

*Seve 2 a 3 pessoas

*Não haverá consumo no local

Atuando como pessoa jurídica, em forma de associação, um Observatório Social do Brasil prima pelo trabalho técnico, fazendo uso de uma metodologia de monitoramento das compras públicas em nível municipal, desde a publicação do edital de licitação até o acompanhamento da entrega do produto ou serviço, de modo a agir preventivamente no controle social dos gastos públicos…

Ajude o OSBJS a continuar este trabalho em nosso município.