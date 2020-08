Por volta do meio dia deste sábado (8) um filhote de cachorro foi resgatado em um cano que estava entupido e cheio de água. Após ser retirado inconsciente, o animal foi reanimado e encaminhado ao veterinário com vida.

A guarnição do Posto de Bombeiro Comunitário ficou emocionada com o instinto da cadela, mãe do filhote, que a todo momento tentava ajudá-lo a sobreviver.

A ocorrência foi atendida no Residencial Castanho, próximo ao Nova Jandaia.