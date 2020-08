Acusado de furto é preso pela Polícia Militar em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 01h50 na Rua Dourados, Vila Rica

Durante patrulhamento a equipe policial avistou um casal em via pública em atitude suspeita, os quais receberam voz de abordagem. Ambos foram identificados e submetidos a busca pessoal, no entanto nada de ilícito localizado.

Conforme boletim de ocorrência confeccionado anteriormente pela mesma equipe, de furto qualificado, um homem trajando as mesmas vestes do atual abordado teria sido o autor do furto, o qual também foi visualizado por uma testemunha que estava cuidando da residência no momento do fato.

Os policiais perguntaram se ela reconhecia os pertences a ela apresentado, sendo estes os objetos encontrados na área externa (sandálias, camisa xadrez), foi onde de pronto a mesma afirmou ser de xxxx, o mesmo que a acompanhava. Na sequência, em contato com a testemunha, confirmou que seria mesmo o autor.

A Polícia Militar salienta que diversos furtos com as mesmas características vem ocorrendo com frequência ultimamente. Diante dos fatos, o homem de 53 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos pertinentes ao caso.